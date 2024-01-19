Edirne'de yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı

Edirne'de polis ekiplerince yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı.

Edirne'de, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yol kontrolleri esnasında kanadından yaralı atmacayı fark etti.

Yaralı kuşu bulunduğu yerden alan polis ekipleri, tedavisi için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlerine teslim etti.

Koruma altına alınan atmacanın tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.