Edirne'de yapımı süren huzurevi birinci etap inşaatı tamamlandı

Edirne'de yapımı süren huzurevinin birinci etap inşaat çalışmaları tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yaşlı bireylere modern ve konforlu bir yaşam alanı sunacak 200 kişilik huzurevinin yapım çalışmaları sürüyor.

İnşaat ekipleri, 16 bin metrekaresi kapalı toplam 43 bin metrekarelik huzurevinin ilk etap çalışmalarını bitirdi.

Huzurevinde, sinema salonu, atölyeler ve spor merkezi yer alacak. Bina çevresinde de yürüyüş yolu, açık otopark ve ambulans yolu bulunacak.