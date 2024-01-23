Edirne'de yapılan denetimlerde 104 şüpheli yakalandı

Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 104 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından denetimler ve çeşitli adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

Son bir hafta içerisinde UYAP üzerinden haklarında arama kararı bulunan 104 şüpheli yakalandı.