Edirne'de 'Yapay Zeka ve Geleceğin Eğitimi' Kongresi Başladı

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde "Yapay Zeka ve Geleceğin Eğitimi" temasıyla düzenlenen "16. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi" başladı.

TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin açılış programında müzik dinletisi sunuldu, TÜ Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulu öğrencilerinin dans gösterisi izlendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, programda yaptığı konuşmada, yapay zekanın eğitimle kesiştiği boyutların disiplinler arası bir perspektifle ele alındığını söyledi.

Yapay zekanın hayatın her alanında kullanıldığını belirten Rektör Hatipler, yapay zeka çalışmalarının eğitim alanında da önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekti.

Gelecekte, eğitimin dönüşümünde yapay zekanın önemli rol oynayacağını anlatan Hatipler, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, teknolojik bir yeniliğin ötesine geçerek düşünme, öğrenme ve öğretme biçimlerimizi yeniden tanımlayan bir dönüşüm sürecidir. Eğitimin dijitalleştiği, öğrenmenin kişiselleştiği, öğretmen ve öğrencinin rolünün yeniden şekillendiği bu dönemde, üniversiteler olarak bizlere görevler düşmektedir.

Bu görev bu dönüşümü yönlendirmek, etik ve insani boyutlarıyla anlamlandırmak ve geleceğin eğitim ekosistemini bilimsel temeller üzerinde inşa etmektir. Bu bağlamda, üniversitelerimizin öncülüğünde yürütülen bilimsel çalışmalar, bu sürecin hem yönünü hem de niteliğini belirleyecek temel referans noktaları olacaktır."

TÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır ise yapay zekanın eğitimciler için bir eğitim aracı olmanın ötesinde öğrenme biçimlerinin, öğretme stratejilerinin ve pedagojik etkileşimlerin yeniden tanımlanmasına katkı sağlayan bir yapıda olduğunu dile getirdi.

Yapay zekanın eğitimde önemli bir yer edindiğini belirten Prof. Dr. Bayır, "Eğitim fakülteleri olarak artık sadece öğretmen yetiştirmiyoruz. Aynı zamanda dijital çağın gerektirdiği becerilere sahip, kritik düşünebilen, etik sorumlulukların farkında olan ve çok kültürlü ortamlarda çalışmaya yatkın küresel eğitim liderleri yetiştirme sorumluluğunu da taşıyoruz." diye konuştu.

Açılış programına Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Vali Yardımcısı Sıdık Zehin, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program öncesinde kongre merkezinin fuaye salonunda TÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü mezunlarınca hazırlanan "Mezunlar Buluşması Karma Sergisi" açıldı.

Kongre hakkında

TÜ ev sahipliğinde Bulgaristan'dan Stara Zagora Trakia Üniversitesi, Kuzey Makedonya'dan Ss. Cyril ve Methodius Üniversitesi, Hırvatistan'dan Zagreb Üniversitesi, Yunanistan'dan Ioannina Üniversitesi, Sırbistan'dan Kragujevac Üniversitesi ve Kosova'dan Priştine Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen kongre, "Yapay Zeka ve Geleceğin Eğitimi" temasıyla eğitimde dijital dönüşümün sınırlarını tartışmaya açıyor.

Kongreye 11 ülkeden toplam 213 bilimsel çalışma kabul edildi. Üç gün sürecek kapsamlı programda iki panel, iki çağrılı konuşma, 200 sözlü bildiri, sekiz poster sunumu ve bir sanat sergisi yer alacak.

Sekiz paralel salonda yürütülecek oturumlarla katılımcılara bilgi paylaşımı, işbirliği ve yeni araştırma ağları kurma fırsatları sunulacak.