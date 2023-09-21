Edirne'de Yangında Türk Bayrağı Koruma Altına Alındı

Edirne'de otluk alanda çıkan yangında, polis ekibi ağaçta asılı olan Türk bayrağını zarar görmemesi için koruma altına aldı.

Polis memuru Türk bayrağını alevlere teslim etmedi

EDİRNE - Edirne'de otluk alanda çıkan rüzgarında etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan yangında, polis ekibi ağaçta asılı olan Türk bayrağını zarar görmemesi için koruma altına aldı.

Edirne'nin Barutluk Mahallesi'ndeki otluk alan henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan alevler, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yaklaştığı bir ağaçta Türk bayrağının asılı olduğunu gören bir polis memuru, yangında zarar görmemesi için Türk bayrağını söküp koruma altına aldı. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.