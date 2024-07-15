Edirne'de Yangında Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

EDİRNE'de apartmanın giriş katında çıkan yangında, dumanların binayı sarması üzerine 3'&üncü kattaki evlerinde mahsur kalan 1'i bebek 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hıdırbaba Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda çıktı. Giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dumanlar kısa sürede binayı sardı. Duman nedeniyle üst katta bulunanlar evlerinde mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da araç merdiveni ile 3'üncü katta mahsur kalanlara ulaştı. Bu katta bulunan 1'i bebek 3 kişi merdiven yardımı balkondan alınarak kurtarıldı. İkinci kattaki bir kadın ise itfaiye görevlileri tarafından binadan tahliye edildi. Dumandan hafif etkilenen 4 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.