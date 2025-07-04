Edirne'de Yangında Kurtarılan Köpek Yavrusuna Yardım Eli

Edirne'de Yangında Kurtarılan Köpek Yavrusuna Yardım Eli
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Edirne'de çıkan yangında, alevler içinde kalan bir köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı köpek, belediye barınağına teslim edildi.

Edirne'de otluk alanda çıkan yangında alevler içinde kalan köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Babademirtaş Mahallesi, İsmail Ağa Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında alevler arasında kalan köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Su verilen yaralı köpek daha sonra Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı görevlilerine teslim edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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