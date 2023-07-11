Edirne'de yangında buğday ekili tarlalarda zarar meydana geldi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan'da yanan buğday ekili tarlalarda incelemede bulundu. Yangında toplam 2 bin 330 dekar alanda zarar meydana geldiği belirtildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan'da yanan buğday ekili tarlalarda incelemede bulundu.

Bayazıt yaptığı açıklamada, 9 Temmuz'da Paşayiğit Mahallesinde çıkan yangında 1226 dekar buğday ekili alan ve 1104 dekar hasadı yapılmış alan olmak üzere toplam 2 bin 330 dekar alanda zarar meydana geldiğini belirtti.

İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarını tamamladığını ifade eden Bayazıt, "Ekiplerimiz ile tarlalarda incelemede bulunduk, çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Buğday hasadının devam ettiği ilimizde hububat alanlarında yangın çıkma riskine karşın vatandaşlarımızın emeğin, alın terinin, kıymetli ürünlerinin heba olmaması için çok dikkatli olmaları gerekmektedir." diye konuştu.