Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Yangın: Tarla ve Bahçe Zarar Gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Üyüklütatar köyünde çıkan yangın, hasat edilmiş buğday tarlasından başlayıp ceviz ve badem ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 40 badem ve ceviz ağacı ile 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'de, hasat edilmiş buğday tarlasında başlayıp ceviz ve badem ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Anız alanında başlayan yangın yakınındaki meyve bahçesine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 40 badem ve ceviz ağacının olduğu bahçe ile 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Öte yandan aynı köyde çıkan başka bir anız yangını da itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Edirne Bahçe Yaşam Güncel Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

 Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye 'asgari ücret' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti

Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title