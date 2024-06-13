Edirne'de Yangın Merdiveninde Mahsur Kalan Kedi Yavrusu Kurtarıldı
Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde kullanılmayan bir binanın yangın merdiveninde mahsur kalan kedi yavrusu, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedi yavrusu, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına götürüldü.
Edirne'de 4 katlı boş binanın yangın merdiveninde mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde kullanılmayan binadan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri binada arama yaptı.
Binayı gezen ekipler, 4. kattaki yangın merdiveninde mahsur kalan kedi yavrusunu kurtardı.
Mama ve su verilen kedi yavrusu Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına götürüldü.