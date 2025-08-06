Edirne'de Yangın: Makilikten Biçilmiş Buğday Tarlasına Sıçradı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde makilikte çıkan yangın, biçilmiş buğday tarlasına sıçradı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Keşan'ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları'na yakın makilikte çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle biçilmiş buğday tarlasına sıçradı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına 2 helikopter de havadan destek veriyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.