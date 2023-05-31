Edirne'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne'de çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çevredeki depolara sıçramaması için uzun uğraşlar veren ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor. Mobilya, temizlik ve gıda malzemelerinin bulunduğu depolar büyük zarar gördü.

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Edirne Belediyesii ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının söndürülme çalışmalarına ilerleyen dakikalarda çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de destek verdi. Özel İdare ve Devlet Su İşleri ekiplerinin de su taşıdığı bölgede yangının çevredeki depolara sıçramasını önlemek için ekipler uzun uğraşlar verdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yangının sürdüğü dakikalarda itfaiye ve orman işletme ekipleri, yangının bölgeye yakın kimyasal malzemelerin bulunduğu depolara sıçramaması için ise zamanla yarıştı. Kepçe yardımıyla yıkılan duvar aracılığıyla yangının yönü değiştirilirken, depo sahipleri ve çevredekiler itfaiye ekiplerinin yetersiz kaldığından şikayetçi oldu. Yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ederken mobilya, temizlik ve gıda malzemelerinin bulunduğu depolar büyük zarar gördü.

Olay yerine gelen Edirne Vali yardımcısı Sıdkı Zehin ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ekiplerden bilgi ald