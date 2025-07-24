Edirne'de Yangın: 80 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
Edirne'nin Karayusuf köyündeki bir ahırda çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu, iki ev ve bir saman deposu zarar gördü. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında yaralanan ahır sahibi Nihat Babacan hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de bir köyde ahırda başlayıp ev ve saman deposuna sıçrayan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu.
Merkeze bağlı Karayusuf köyünde, Nihat Babacan'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler bahçedeki 2 ev ile yaklaşık 20 bin samanın bulunduğu depoya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sonrası 2 ev ile ahır ve saman deposu zarar gördü, ahırdaki 80 küçükbaş hayvan telef oldu.
Yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Nihat Babacan yaralandı.
Babacan, sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.