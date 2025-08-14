Edirne'de Yangın: 150 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü

Edirne'nin İstasyon Mahallesi yakınlarında, buğday tarlasında çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında büyük zarar meydana geldi.

Edirne'de anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İstasyon Mahallesi yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 150 dekar tarım arazisi, 50 saman balyası ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
