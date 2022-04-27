Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'nin Keşan ilçesinde gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün ilçe merkezinde gözaltına alınan FETÖ şüphelisi N.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Keşan Adliyesine getirilen N.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel