Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün ilçe merkezinde gözaltına alınan FETÖ şüphelisi N.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Keşan Adliyesine getirilen N.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Fetullahçı Terör Örgütü, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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