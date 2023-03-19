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Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski doktor tutuklandı

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Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski doktor tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski doktor tutuklandı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski doktor tutuklandı.

Meslekten ihraç edilen eski doktor H.G'nin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli H.G, polis ekiplerince iki gün önce gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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