Edirne'de Yakalanan FETÖ/PDY Üyeleri Tutuklandı

Edirne'nin Meriç ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY üyesi 2 şüpheli tutuklandı.

Meriç ilçesinde Yunanistan sınırında görev yapan Hudut Kartalları, 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 2 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen 2 şüpheli, kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi M.Y. ve Ö.Y. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi. - EDİRNE