Edirne'de yakalanan 260 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne'de yakalanan 260 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Edirne'de yakalanan 260 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Edirne'de yakalanan 260 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Afgan göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi.
(Mehmet Basmacı /İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel