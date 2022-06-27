Edirne'de yakalanan 227 kaçak Afgan göçmen ülkelerine gönderilecek EDİRNE'de ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi. EDİRNE'de ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi. Edirne Göç İdaresi'nde bulunan göçmenler, 'Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde ülkelerine gönderilmeye devam ediyor. Ülkeye yasadışı yollardan giren 227 kaçak Afgan göçmen işlemlerin tamamlanmasının ardından otobüslerle İstanbul'a gönderildi. Kaçak göçmenler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan 2 charter uçağıyla Kabil'e gönderilecek. Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Güncel Afganistan İstanbul Edirne Güncel Haberler

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