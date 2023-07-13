Edirne'de Yakalanan 2 FETÖ/PDY Şüphelisi Tutuklandı
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Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı. İpsala ilçesindeki askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandılar.
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel
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