Edirne'de Yakalanan 2 FETÖ/PDY Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan M.K. ve A.Y., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, 5 gün önce İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alınan ve FETÖ/PDY şüphelisi oldukları belirtilen M.K. ve A.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.K. ve A.Y., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.