EDİRNE'DE YAĞMUR VE DOLU ETKİLİ OLDU

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Edirne'de, saat 15.00 sularında başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış şiddetini arttırınca cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Yağmurla birlikte vatandaşlar bulabildikleri dükkanlar ve saçak altlarına saklandı. Yağmur dolayısıyla yollarda oluşan su birikintileri, trafikte de aksamalara neden oldu.

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Sağanak yağış, kent merkezinde kısa bir süre dolu yağışını da beraberinde getirdi. Özellikle Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nin de bulunduğu 1'inci Murat Mahallesi ve Abdurrahman Mahallesi bölgesinde etkisini gösteren dolu, vatandaşlarda kısa süreli panik yarattı. Dolu nedeniyle bazı zeminlerin beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.

YOĞUN YAĞIŞTAN DOLAYI MAÇ ERTELENDİ

Sağanak yağış, Türkiye 3'üncü Lig 1'inci grupta oyanan Edirnespor - Yomraspor maçının da ertelenmesine neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle, ilk yarısı 1-1 berabere biten maçın devre arasında zeminin yoğun suyla kaplandı. Bir süre zemini inceleyen orta hakem Serkan Pınar, maçı erteledi. Maçın yarın saat 14.00'da kaldığı yerden, sadece ikinci yarısının oynanmasına karar verildi.