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Edirne'de Yağmur ve Dolu Etkili Oldu

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Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısıyla aniden bastıran yağmur ve hafif dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddeler sular altında kalırken, trafikte ilerlemekte güçlük çekildi.

EDİRNE'de yağmurla birlikte hafif dolu yağışı etkili oldu. Bazı caddeler sular altında kalırken, yağış trafiği olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu bölgeler arasında bulunan Edirne'de aniden bastıran yağmurla birlikte hafif dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altları ve kapalı alanlara sığınarak yağışın geçmesini bekledi. Bazı caddelerin suyla kaplandığı kentte, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik polisler önemli bölgelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Meteoroloji yetkilileri yağmurun gün içinde yer yer etkili olacağını belirtti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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