Edirne'de Yağmur Sonrası Gökkuşağı Şöleni

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Edirne'de kısa süreli sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı, Selimiye Camii'nin arkasında görsel bir şölen sundu. Yerli ve yabancı turistler bu eşsiz manzarayı fotoğrafladı ve sosyal medyada paylaştı.

Edirne'de yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

EDİRNE - Edirne'de kısa süreli sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı, kentte adeta görsel şölen oluşturdu. Özellikle Selimiye Camii'nin arkasında beliren gökkuşağı, hem kent sakinlerinin hem de turistlerin ilgisini çekti.

Tarihi meydanda gezen yerli ve yabancı turistler, Selimiye'nin eşsiz mimarisiyle birlikte gökyüzünde oluşan renk cümbüşünü cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı ziyaretçiler Selimiye Meydanı'nda selfie çekerek bu anı kayıt altına alırken, bazıları da hatıra fotoğrafı çekti.

Kentin simgesi olan Selimiye'nin gölgesinde belirip pek çok noktadan izlenebilen gökkuşağı, Edirne'ye gelen misafirlere sürpriz bir doğa manzarası sundu. Vatandaşlar bu eşsiz manzarayı sosyal medyada da paylaşarak büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Güncel
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