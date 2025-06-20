Edirne'de Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek bazı cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. Hava sıcaklığı 35 dereceyken, sağanakla birlikte düştü.

EDİRNE'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Gök gürültülü yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına ve dükkanlara sığındı. Sağanakla hava sıcaklığı 29 dereceye düşerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri de trafikte olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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