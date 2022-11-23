EDİRNE'DE YAĞMUR ETKİLİ OLDU, METREKAREYE 15 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

EDİRNE'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte son 24 saat içinde metrekareye 15 kilo yağış düştüğü açıklandı.

Edirne'de dün gece başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini zaman zaman artırarak sağanak r cadde ve sokaklarda su birikmesine neden oldu. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarında yağışın dinmesini beklerken, su dolu caddelerde araçlarıyla ilerleyenler trafikte aksamalara neden oldu. Meteoroloji yetkilileri son 24 saate metrekareye 15 kilo yağış düştüğünü açıkladı. Yetkililer yağışın gün içinde ve yarın zaman zaman şiddetini artırarak etkili olacağını belirtti