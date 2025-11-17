Haberler

Edirne'de Veliler ve Öğrenciler İçin Teknoloji Atölyesi Düzenlendi

Güncelleme:
Edirne Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, ara tatilde veliler ve öğrencilere üretim yapma fırsatı sundu. Elektronik programlama ve nesnelerin interneti dersleriyle katılımcılar eğlenceli ve öğretici deneyimler yaşadı.

Edirne'de DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ara tatilde Veli Öğrenci Atölyesi düzenledi.

Edirne Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, atölyede veliler ve öğrenciler üretim yapma fırsatı buldu.

"Elektronik programlama ve nesnelerin interneti" dersi kapsamında eğlenceli ve öğretici uygulamalar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Tuğçe Dağ, yalnızca öğrencileri değil ailelerini de bu sürece dahil etmeyi önemsediklerini belirtti.

Öğrenci ve velilerin birlikte çalışma yapacağı etkinliklerin süreceğini belirten Dağ, "Bu tür etkinliklerle aile bağlarını güçlendirirken, aynı zamanda teknolojiye olan merakı da desteklemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
