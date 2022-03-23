Edirne'de vatandaşlara 5 bin çam fidanı dağıtıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara 5 bin fidan dağıtıldı.

Orman Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli bölgelerinde stantlar kuruldu.

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Saraçlar Caddesi'nde Orman Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlara fıstık çam fidanı hediye etti.

Ceylan burada yaptığı konuşmada, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını söyledi.

Ceylan, hafta kapsamında "Fidan Dik Nefes Al Projesi" kapsamında vatandaşlara 5 bin fidan dağıtıldığını kaydetti.