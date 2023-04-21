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EDİRNE'DE VATANDAŞLAR BAYRAM NAMAZINDA ESKİ CAMİ'Yİ DOLDURDU

Güncel Haberler

EDİRNE'de Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, kentin en eski ibadet eserlerinden Eski Cami'yi doldurdu.

EDİRNE'de Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, kentin en eski ibadet eserlerinden Eski Cami'yi doldurdu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, restorasyon çalışmalarının devam etmesi ve ufak bir alanda namaz kılınabilmesi nedeniyle vatandaşlar, kentin en eski ibadet yapılarından Eski Cami'yi doldurdu. Bayram namazına Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Vali Vekili Zehin, cami çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı. Valilik tarafından vatandaşlara cami çıkışında kolonya, lokum ve şeker ikram edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ramazan Bayramı Edirne Cami Güncel Haberler

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