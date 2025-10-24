Haberler

Edirne'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi

Güncelleme:
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Genç nesillere vatan sevgisi, kahramanlık ve tarih bilinci kazandırılması amacıyla Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, düzenlenen programlarla eğitim çağındaki öğrencilere vatan ve millet bilinci aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Ebediyete irtihal şehit ve gazilere rahmet dileyen Bilgiç, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduklarını ifade etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman da programda konuşma yaptı.

Program öğrencilerin şehitlik ve gazilik hakkındaki sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
