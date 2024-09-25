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Edirne'de Vakıf Temsilcilerine Eğitim Programı Düzenlendi

Edirne'de Vakıf Temsilcilerine Eğitim Programı Düzenlendi
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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cumhuriyet sonrası kurulmuş yeni vakıfların temsilcilerine yönelik bir eğitim programı düzenledi. Eğitim programında vakıfların ihtiyaç ve sorunları hakkında istişarelerde bulunulurken, kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amaçlandı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Cumhuriyet sonrası kurulmuş yeni vakıfların temsilcilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde başlatılan eğitim programlarının Edirne ayağına kentteki vakıf temsilcileri katıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, programda yaptığı konuşmada, eğitimlerle kamu ve sivil toplum kuruluşu iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamayı, vakıfların ihtiyaçları ve sorunları hakkında istişarelerde bulunmayı, vakıflara mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hilal Aydemir ise Vakıflar Genel Müdürlüğünün imkanlar çerçevesinde önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.

Vakıfların çalışmaları hakkında bilgiler veren Aydemir, yurt genelinde 50 bin öğrenciye burs, 2 bin 725 aileye muhtaç aylığı verildiğini ve her gün 6 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtıldığını dile getirdi.

Aydemir, vakıfların gelirlerini artırmak ve vakıf eserlerinin yaşatılması için çalışmalar yapıldığını da vurguladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Bölge Müdürlükleri Vakıf Hizmetleri Şube Müdürü Serdar Erkol da vakıf kuruluşu sonrası yapılacak işler hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kültür Sanat Sivil Toplum edirne Kültür Eğitim Güncel Vakıf Kamu

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