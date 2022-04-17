Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

AA - Gürkan Arda - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, motosikletli polis timleri, Çavuşbey Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine E.G'nin üzerini aradı.

Cebinden 5,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen şüpheli E.G, gözaltına alındı.

AA / Gürkan Arda - Güncel

Uyuşturucu, Edirne, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title