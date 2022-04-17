Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
AA - Gürkan Arda - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, motosikletli polis timleri, Çavuşbey Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine E.G'nin üzerini aradı.
Cebinden 5,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen şüpheli E.G, gözaltına alındı.
AA / Gürkan Arda - Güncel