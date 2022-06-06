Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, motosikletli polis timleri, Çavuşbey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan T.Ç. ve E.K'nin üzerinde yapılan kaba üst aramasında 2,18 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Edirne Güncel Haberler

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