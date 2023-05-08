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Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 50 gram eroin ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hisarcık Edirne Keşan Güncel Haberler

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