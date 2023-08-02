Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri U.T.Y'yi İstasyon Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İş yerinden hırsızlık

Edirne'de iş yerinden hurda malzemeler çalınan kişi polise başvurdu.

Barutluk Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol eden M.K, bazı hurda malzemelerin çalındığını fark etti.

İş yeri sahibi Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Motosiklet hırsızlığı

Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Yeni Mahalle'de yaşayan M.M, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

M.M, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.