Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Edirne'de durumundan şüphelenilen bir şüpheli Kocasinan Mahallesi'nde gözaltına alındı. Üst aramasında uyuşturucu bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri K.K'yı Kocasinan Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
F.A, Nişancıpaşa Mahallesi'nde evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
F.A, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi
Keşan'da ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.H.K'yı Paşayiğit Caddesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.