Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve fiziki takip sonrası O.C'nin evine operasyon düzenledi.
Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada satışa hazırlanmış metamfetamin ve skunk bulundu.
Gözaltına alınan O.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheli, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
AA / İlker Gürel - Güncel