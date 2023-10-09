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Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler O.G. ve İ.G'yi Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 4 gram uyuşturucu ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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