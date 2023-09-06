Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.Ç. ve H.G.K'yı Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 20 gram uyuşturucu ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel