Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumlarından şüphelendikleri D.G. ve D.K'yı Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 53 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel