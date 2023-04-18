Üye Girişi
Haberi Paylaş
Edirne'de uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Edirne'de uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Güncel Haberler

Keşan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan zanlı tutuklandı.

Keşan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.A'yı Anafartalar Caddesi'nde durdurdu.

Şüphelinin GBT sorgulamasında uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title