Edirne'de uyuşturucu zanlısı tutuklandı
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Keşan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan zanlı tutuklandı.
Keşan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.A'yı Anafartalar Caddesi'nde durdurdu.
Şüphelinin GBT sorgulamasında uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan aranması olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel