Edirne'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Bulunan Zanlı Tutuklandı

Edirne'de evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan zanlı tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İ.Ç'nin evinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, 2 tüfek kartuşu, 470 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, esrar öğütücü ile hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.