Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik ekipleri, yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ve esrar üretimi için kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirdi.
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen S.U'nun Medrese Alibey Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.
Polis ekipleri evde yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi. Evde esrar üretilen iklimlendirme sistemi de bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.