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Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli M.Ç'nin Mescit Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 45 uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

"Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Uzunköprü Hisarcık Güncel Haberler

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