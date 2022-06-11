Edirne'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Haberler

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Edirne'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan ilçesinde uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlıkdere Sokak'ta şüpheli C.E'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 12 sentetik ecza bulunurken evinde yapılan aramada da 14 sentetik ecza olmak üzere toplam 26 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheli C.E. gözaltına alındı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Keşan Güncel Haberler

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