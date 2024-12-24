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Edirne'de Uyuşturucu Skandalı: Tır Sürücüsü Tutuklandı

Edirne'de Uyuşturucu Skandalı: Tır Sürücüsü Tutuklandı
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Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'nda, narkotik ekipleri tarafından durdurulan tırda sürücü İ.K. vücuduna sarılı şekilde 900 gram kokain ve 400 gram esrarla yakalandı. Tırın kabininde ise 800 gram kokain bulundu. Sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edirne'de sınır kapısında uyuşturucuyla yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tırı uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler sürücü İ.K'nin vücuduna bantla sarılı halde 900 gram kokain, 400 gram esrar ele geçirdi. Tırın kabininde ise 800 gram kokain bulundu.

Gözaltına alınan İ.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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