Edirne'de uyuşturucu satan 7 sanığa 8 ile 24 yıl arasında değişen hapis cezası verildi - Haberler

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Edirne'de uyuşturucu satan 7 sanığa 8 ile 24 yıl arasında değişen hapis cezası verildi

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de uyuşturucu satan 7 sanığa 8 ile 24 yıl arasında değişen hapis cezası verildi

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddeleri Edirne'de sattıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 7 sanık 8 yıl ile 24 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddeleri Edirne'de sattıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 7 sanık 8 yıl ile 24 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar E.Ç, E.K, N.Ö, E.A, A.A, E.K ve Ö.B ile avukatları katıldı.

Sanıklardan E.A, kimseye uyuşturucu madde satmadığını, diğer şüphelileri de tanımadığı şeklinde savunma yaptı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "Uyuşturucu madde satma" suçundan E.K ve N.Ö'ye 8 yıl, E.Ç'ye 11 yıl, E.K'ye 15 yıl 9 ay, Ö.B'ye 15 yıl 7 ay, E.A ve A.A'ya ise 24 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanıklar ayrıca 16 bin ile 90 bin arasında değişen miktarlarda idari para cezasına çarptırıldı.

İddianameden

Edirne Cumhuriyet Savcısı Adem Aktaş tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin örgüt şeklinde uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan getirip Edirne'de piyasaya sürdükleri bilgisine yer verilmişti.

İddianamede, sanıklar hakkında 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

İstanbul Edirne Güncel Haberler

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