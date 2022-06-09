Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli M.S.E'nin otomobili ve evlerinde arama yaptı.

Aramada, 11,66 gram metamfetamin, 54,65 gram skunk ve uyuşturucu hazırlamada kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S.E emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Edirne Güncel Haberler

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