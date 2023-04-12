Üye Girişi
Haberi Paylaş
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurarak üzerlerini aradı.

Üzerlerinden uyuşturucu çıkması üzerine ikametlerinde de yapılan aramada 81 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 kurusıkı tabanca, 3 sustalı bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli ve bağlantılı oldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen 5 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Havsa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title