Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurarak üzerlerini aradı.
Üzerlerinden uyuşturucu çıkması üzerine ikametlerinde de yapılan aramada 81 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 kurusıkı tabanca, 3 sustalı bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli ve bağlantılı oldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen 5 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel