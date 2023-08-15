Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından iki gün önce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir panelvanda 72 kilogram metamfetamin ele geçirmiş, sürücü S.Ç. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç. Edirne Adliyesine getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.